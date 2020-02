Perché è pieno di foto di scope sui social? E’ la Broomstickchallenge: ecco cos’è

Basta fare un giro sui social italiani per rendersi conto di uno strano fenomeno che sta prendendo sempre più piede. Non è affatto raro, infatti, trovare foto e video di scope che stanno in piedi da sole, lasciate sul pavimento senza essere toccate da nessuno.

Non è magia, anche se la cosa suona abbastanza strana. Non c’è nemmeno nessun trucco. È proprio così. Si chiama #Broomstickchallenge e da diversi giorni sta invadendo i social di tutto il mondo per arrivare in queste ore anche in Italia.

Perché le scope stanno in piedi? Risponde la Nasa

Difficile capire come sia possibile un fenomeno del genere, la Nasa ha parlato di fenomeno fisico, ma in questi giorni è circolata in rete una bufala che ha fatto il giro del mondo. Secondo questa strampalata teoria le scope staserebbero in piedi da sole una volta ogni 3500 anni grazie ad una arara inclinazione dell’asse terrestre. Teoria smontata dalla Nasa. Resta un fatto però; la #Broomstickchallenge sta facendo impazzire i social di tutto il mondo.