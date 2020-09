Perché il Napoli fa crioterapia nei bidoni: la risposta del club

Il Napoli fa crioterapia all’interno di bidoni della spazzatura. Ovviamente puliti, nuovi e rigorosamente igienizzati. Lo scatto, catturato durante il ritiro degli azzurri in Abruzzo, è diventato subito viralo attirando commenti pungenti da ogni tifoseria. Anche gli stessi napoletani non hanno apprezzato l’immagine, tanto da criticarla aspramente sui social.

Una diatriba che in poche ore ha coinvolto migliaia di persone, tanto che il Napoli stesso, attraverso i proprio social network, ha voluto chiarire la questione con una serie di messaggi. Il club azzurro non ha risparmiato nessuno, neanche i media che hanno riportato la notizia senza – secondo la società – sincerarsi che fosse una prassi comune, come il Napoli assicura.

Napoli, la risposta sui bidoni

Così il Napoli ha commentato la vicenda sui social network: “È imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare crioterapia utilizzino bidoni dell’immondizia, senza minimamente fare una verifica dei motivi di questa iniziativa e se sia un’idea di Gattuso o una prassi comune.

Facciamo noi il lavoro che non è stato fatto. Domanda: perché usate i bidoni ? Perché sono molto ampi e alti e i giocatori sono immersi fin sopra la vita. Inoltre i bidoni rispondono alle esigenze del protocollo Covid che impone che ogni giocatore sia in immersione da solo.

Domanda: sono bidoni puliti o sporchi? Naturalmente non solo sono puliti ma sono anche nuovi, mai usati e vengono sanificati 3 volte al giorno. Domanda: siete gli unici fare questa attività con i bidoni? No, lo fanno molte squadre. Domanda: quindi non è un’idea di Gattuso? No”, conclude il messaggio.