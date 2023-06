Perché non basta dire agli italiani ‘fate più figli’ (come fa Musk)

(Adnkronos) – Il messaggio lanciato da Elon Musk agli italiani, “fate più figli”, è una semplificazione che vale uno slogan. Ma aggiunge poco, o nulla, all’analisi di un problema, la crisi della natalità che produce il netto

calo demografico di questi anni, che pesa sulla società e sull’economia italiane. E il rischio è quello di assecondare una ricostruzione parziale dell’insieme di cause che contribuiscono ad abbassare sempre di più il numero delle nascite.

C’è una componente culturale, che riguarda i comportamenti e le scelte dei singoli, ma ci sono anche altre componenti, molto più difficili da rimuovere, che riguardano la salute, le condizioni economiche, lo stato sociale in progressiva dismissione, la precarietà e l’incertezza nella quale si sviluppano i piani di vita dei giovani italiani.

Porsi il problema di incentivare la natalità non vuol dire rivolgere appelli per invertire spontaneamente una tendenza che ha molto poco di spontaneo. Quando si parla di natalità, si deve parlare di sanità, di welfare, pubblico e privato, di parità di genere, di politiche per il lavoro, di un sistema dell’istruzione, dell’università e di un mercato del lavoro che funzionino veramente. Si deve parlare di un Paese intero che sia messo nelle condizioni di tornare a scommettere sul futuro.

E’ anche un tema legato alla narrazione, che chiama in causa la politica, il mondo scientifico e quello accademico e anche il sistema dell’informazione. Ci sono tante sfumature del ‘fate più figli’ che assumono un significato strumentale: fare più figli per non dover accogliere più migranti, fare più figli per sostenere la famiglia tradizionale, fare più figli per contrastare la deriva egoista di single e coppie senza figli. E si potrebbe continuare a lungo.

Può esserci però un approccio diverso al tema della natalità e, più in generale, a quello della demografia. Si possono provare a comprendere a fondo le ragioni che hanno prodotto il trend demografico attuale e cercare le soluzioni che possano contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono a questo trend di invertirsi. Con meno slogan, meno appelli ‘facili’, incluso quello paternalistico di Elon Musk, e la presa d’atto di una trasformazione sociale, economica e culturale in cui i figli possono e devono trovare spazio. (Di Fabio Insenga)