Perché non hanno funzionato Facebook, Whatsapp e Instagram? La risposta dell’azienda

Il mondo si è fermato intorno alle cinque e trenta del pomeriggio. E’ andato tutto in tilt. Quello che fino a un secondo prima era il ponte con l’esterno si è bloccato. Eccole allora le rotelle che giravano all’infinito sullo schermo, le spunte blu mai apparse, le foto mai inviate. In un colpo solo Facebook, Whatsapp e Instagram hanno alzato bandiera bianca.

Un collasso di dimensioni epocali per un’azienda come quella guidata da Mark Zuckenberg, che ingloba le applicazioni di maggior successo e affluenza in termini di messaggistica e social network. In Italia i problemi hanno iniziato a sparire a notte fonda, intorno all’1 e 30. Ma cosa è successo a Facebook, Whatsapp e Instagram?

Prova a fare chiarezza proprio Facebooh, che in un comunicato spiega cosa è accaduto ieri: “A tutte le persone e le aziende in tutto il mondo che dipendono da noi, ci scusiamo per l’inconveniente causato dall’interruzione odierna delle nostre piattaforme. Abbiamo lavorato duramente per ripristinare l’accesso e ora i nostri sistemi sono tornati operativi. La causa alla base di questa interruzione ha avuto un impatto anche su molti degli strumenti e dei sistemi interni che utilizziamo nelle nostre operazioni quotidiane, complicando i nostri tentativi di diagnosticare e risolvere rapidamente il problema.

I nostri team di ingegneri hanno appreso che le modifiche alla configurazione sui router dorsali che coordinano il traffico di rete tra i nostri data center hanno causato problemi che hanno interrotto questa comunicazione – spiega l’azienda. – Questa interruzione del traffico di rete ha avuto un effetto a cascata sul modo in cui comunicano i nostri data center, interrompendo i nostri servizi.

I nostri servizi sono ora di nuovo online e stiamo lavorando attivamente per riportarli completamente alle normali operazioni. Vogliamo chiarire in questo momento che riteniamo che la causa principale di questa interruzione sia stata una modifica alla configurazione errata. Inoltre, non abbiamo prove che i dati degli utenti siano stati compromessi a causa di questo tempo di inattività.

Persone e aziende in tutto il mondo si affidano a noi ogni giorno per rimanere in contatto. Comprendiamo l’impatto che interruzioni come queste hanno sulla vita delle persone e la nostra responsabilità di tenere le persone informate sulle interruzioni dei nostri servizi. Ci scusiamo con tutte le persone colpite e stiamo lavorando per capire di più su ciò che è successo oggi in modo da poter continuare a rendere la nostra infrastruttura più resiliente”, conclude la nota di Facebook.