Perché va in onda Amici al posto Uomini e Donne oggi lunedì 11 ottobre: il motivo

Oggi, lunedì 11 ottobre, Uomini e Donne non va in onda su Canale 5. Il motivo? Al suo posto la rete Mediaset manda in onda Amici. Il popolare talent show, condotto sempre da Maria de Filippi, non è andato in onda come di consueto ieri, domenica 10 ottobre, per evitare la concorrenza della Rai con la finale per il terzo posto di Nations League.

Ecco spiegato il motivo per cui il dating show di Canale 5 non andrà in onda oggi. Niente paura, perché nelle prossime settimane il palinsesto tornerà come è stato finora. Uomini e Donne riprenderà la programmazione domenicale a partire da domenica 17 ottobre, mentre Uomini e Donne da domani sarà regolarmente in onda dalle 14 e 45 su Canale 5.

Nella puntata di Amici di oggi, la terza stagionale, sarà ospite Gaia, che presenterà il suo nuovo singolo “Nuvole di zanzare”. La cantante, prima di affermarsi a livello nazionale, è stata proprio una delle allieve del talent show più famoso d’Italia. Per quanto riguarda Uomini e Donne da domani la programmazione riprenderà da dove si era interrotta.

Questa settimana dovrebbe andare in onda la tanto attesa ‘cacciata’ di Joele. Il giovane tronista, che avrebbe infranto le regole del programma, è stato invitato a lasciare la trasmissione da Maria de Filippi. Presto vedremo la puntata in questione.