Perde alla slot machine, tenta rapina nella sala: nei guai 40enne

Ha passato la notte a tentare la fortuna alle slot machine, ma dopo aver perso molto denaro è tornato nel locale per rapinare il titolare della sala per 5000 euro. E’ successo fra sabato e domenica, l’uomo è stato riconosco come un nordafricano di 40 anni residente a Civitavecchia. Aveva giocato alle slot fino alle 5.30 del mattino quando, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ha lasciato il locale, per tornare poco prima delle 6, travisato e munito di un grosso coltello per rapinare il gestore, che sotto minaccia gli ha consegnato la somma di 5.000 euro per poi allertare la Polizia.

Nonostante il rapinatore si fosse cambiato d’abiti, grazie all’uso dello stesso pantalone è stato possibile identificarlo e arrestarlo: dovrà rispondere di rapina aggravata e porto abusivo di armi.