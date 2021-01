Ancora una tragedia a causa della perdita di gas da una stufa, morta l’artista Katia Prili di Serrone. La donna, pittrice molto conosciuta in provincia di Frosinone, è stata trovata morta ieri pomeriggio nell’abitazione del compagno. L’uomo è a sua volta in gravi condizioni, stato portato all’ospedale di Colleferro, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe deceduta a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento.

seguono aggiornamenti