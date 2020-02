Perla Maria Paravia: chi è la figlia adolescente di Maria Monsé. Tv, Instagram età, curiosità

Perla Maria Paravia è diventata in poco tempo un personaggio televisivo di cui si è parlato molto: eppure, è soltanto una giovane, giovanissima ragazzina. Perla Maria Paravia è la figlia adolescente di Maria Monsé, la soubrette e conduttrice e opinionista televisiva nota per i reality, le partecipazioni ai salotti tv e, appunto, l’aver condiviso il piccolo schermo con la figlia.

La showgirl e conduttrice Maria Monsé intatti ha coinvolto la figlia Perla Maria Paravia in molti appuntamenti televisivi: e in tanti non hanno visto di buon occhio la cosa.

Ma chi è Perla Maria Paravia? Cosa sappiamo della figlia di Maria Monsé?

Perla Maria Paravia: chi è la figlia adolescente di Maria Monsé. Tv, social, anni, gossip

Maria Monsé, nota attrice e personaggio televisivo nata nel 1974, e diventata famosa con la trasmissione Non è la Rai, ha una figlia adolescente che si chiama Perla Maria Paravia. Suo padre è l’imprenditore salernitano Salvatore Paravia: la ragazzina è nata nel 2006, anno nel quale la coppia si è sposata.

Quello che ha fatto un di clamore è il fatto che in diversi momenti Maria Monsé ha portato dietro di sè sua figlia negli studi di Pomeriggio 5. Per molti, non era il contesto giusto in cui trascinarla.

Considerata l’età, essendo del 2006, per molti la ragazzina da teen ager alle prime armi qual è avrebbe dovuto essere avvicinata più allo studio che alle telecamere.

Al contrario, nel 2019, si era detto che la giovane Perla Maria avrebbe condotto un reality show: in realtà ha appena affiancato la madre nella trasmissione ‘Bravissima’ guidata da Valerio Merola.

La madre ha una grande considerazione di lei, e la ritiene una futura stilista, dal momento che crea “abiti, borse di design e gonne a grandi stampe floreali, oltre a cerchi geometrici e righe molto strette, che lasciano spazio a forme e fiori ricamati tridimensionali”. Della ragazzina si è parlato anche quando ha ricevuto la Cresima e la mamma le ha preparato una festa speciale.

Quanto a sua madre, sappiamo che tra Barbara D’Urso o La pupa e il secchione, come nel corso dell’ultima puntata del 2020 non si è fatta mai mancare una partecipazione tv. Da “Non è la RAI”, a Go-Cart su Rai 2, passando per il film “Annarè” con Gigi D’Alessio, fino agli appuntamenti con “L’Arena” di Massimo Giletti, sua madre ha fatto spesso l’opinionista.

Inoltre è stata in diversi reality, dalla “Fattoria”a “La Pupa e il Secchione” e appunto il Grande Fratello Vip, dopo una sola settimana venne eliminata nella nomination contro Alessandro Cecchi Paone. E’ però nei salotti di approfondimento da rotocalco tv che ha iniziato a ‘presenziare’ con sua figlia. Alla giovanissima adolescente, comunque, il carattere non manca. E se sarà quello il suo futuro, molto dipenderà proprio dalla sua volontà.