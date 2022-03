Perseguita amministratrice condominiale: condannata per stalking

Perseguita l’amministratrice condominiale e viene condannata per stalking, responsabile di un invio massiccio di email dalla casella personale e da quella certificata contenenti lamentele e minacce, anche di natura giudiziaria.

Tutto per contestare il suo operato. Protagonista della vicenda un’inquilina 56enne di un condominio della Garbatella, che nei giorni scorsi è stata condannata a due anni e sei mesi di reclusione con l’accusa di stalking, con una provvisionale di 15mila euro.

A sporgere la denuncia che ha portato al processo penale è stata l’amministratrice di condominio, oggi 66 anni, che per la donna non avrebbe svolto correttamente il suo lavoro. Le lamentele sono iniziate quando l’amministratrice ha chiesto alla donna di versare una somma per le spese condominiali non corrisposte, sfociate presto in minacce fino alla denuncia e alla sentenza di condanna emessa nei giorni scorsi.