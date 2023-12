Perseguita la ex e aggredisce il nuovo fidanzato: 42enne arrestato a Roma

Lite con la ex e aggressione al nuovo fidanzato. E’ finito in manette a Roma un 42enne italiano che avrebbe perseguitato la ex compagna arrivando anche a condotte violente nei confronti della donna e del suo attuale fidanzato. L’uomo arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ostia dovrà rispondere dell’accusa di atti persecutori.

A far scattare le indagini è stata la richiesta d’aiuto della vittima che ha chiamato il 112 dopo una lite con l’ex. La donna ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile intervenuti presso la casa da cui era partito l’allarme, nella zona di Acilia quadrante sud della Capitale, ha raccontato di aver avuto una forte lite con il suo ex-compagno che poco prima di litigare con lei, aveva aggredito e percosso anche il suo nuovo fidanzato.

La vittima ha riferito inoltre che negli ultimi mesi l’ex aveva avuto altre condotte violente nei suoi confronti; dichiarando inoltre di subire la presenza opprimente e minacciosa dell’uomo.

In carcere

Per questo motivo, i Carabinieri, di intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato il 42enne e lo hanno accompagnato presso il carcere di Roma Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto la permanenza in carcere.