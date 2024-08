Perugia, arresto di un 33enne trovato con droga e coltello

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello, Perugia, hanno arrestato un 33enne di origini albanesi per spaccio di droga e porto illegale di arma bianca. Durante un controllo vicino al centro storico, l’uomo è stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina e un coltello nascosto nel vano portaoggetti della sua auto. Nell’abitacolo, sotto il tappetino, i militari hanno scoperto 1400 euro in contanti, presumibilmente provenienti dall’attività di spaccio. Successivamente, la perquisizione nella sua abitazione ha portato al ritrovamento di un altro coltello e di una pistola giocattolo priva del tappo rosso. L’uomo è stato arrestato.

L’operazione è avvenuta durante un controllo di routine effettuato dai Carabinieri nei pressi del centro storico di Città di Castello, Perugia. Il 33enne, alla guida della propria auto, è stato fermato per un controllo. I militari hanno subito notato un atteggiamento sospetto, motivo per cui hanno deciso di procedere con una perquisizione personale. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto 15 grammi di cocaina, suddivisa in varie dosi, nascosta nelle tasche dei pantaloni dell’uomo. La droga era già confezionata e pronta per essere distribuita, confermando l’ipotesi di spaccio.

Nel corso della perquisizione dell’auto, i Carabinieri hanno scoperto ulteriori elementi incriminanti. Nel vano portaoggetti è stato trovato un coltello, mentre sotto il tappetino dell’auto è stata rinvenuta una somma in contanti di 1400 euro. La presenza di questa somma di denaro, occultata con cura, ha portato i militari a ritenere che si trattasse del provento dell’attività di spaccio. Questi ritrovamenti hanno confermato il coinvolgimento dell’uomo in attività illecite, portando alla decisione di procedere con ulteriori indagini.

Le ricerche non si sono fermate al controllo dell’automobile. I Carabinieri hanno esteso le perquisizioni all’abitazione del 33enne, al fine di raccogliere ulteriori prove. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato un secondo coltello a serramanico e una pistola giocattolo priva del tappo rosso, accessorio obbligatorio per legge che indica la natura non letale dell’arma. Questi elementi hanno ulteriormente aggravato la posizione del giovane, portando all’arresto immediato per spaccio di droga e porto abusivo di armi.

