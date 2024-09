Perugia, arresto di una 25enne per utilizzo di carte bancomat rubate in gioielleria

Perugia, arresto di una 25enne per utilizzo di carte bancomat rubate in...

A Perugia, la Polizia di Stato ha arrestato una giovane donna di 25 anni di origine peruviana, accusata di aver effettuato acquisti con carte bancomat rubate all’interno di un centro commerciale a Collestrada. La donna, in compagnia di un uomo non ancora identificato, ha effettuato transazioni illecite per oltre 1400 euro in una gioielleria. Nonostante abbia tentato di sbarazzarsi delle prove durante il controllo, gli agenti hanno recuperato le carte rubate e un cellulare appartenente alla vittima. L’arresto è avvenuto grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

La vicenda si è svolta in un noto centro commerciale situato a Collestrada, una località nel comune di Perugia. Gli agenti della Polizia di Stato sono stati allertati dal personale addetto alla sicurezza, che aveva individuato due individui sospetti, un uomo e una donna, all’interno di una gioielleria. Questi ultimi avevano appena completato l’acquisto di gioielli utilizzando carte bancomat risultate rubate poco prima nel comune di Marsciano. Nonostante il rapido intervento delle forze dell’ordine, l’uomo è riuscito a dileguarsi, mentre la donna è stata fermata per ulteriori accertamenti.

Durante il controllo, la donna, identificata come una cittadina peruviana di 25 anni, ha mostrato un comportamento sospetto. Gli agenti hanno notato che la giovane cercava di disfarsi delle carte bancomat, tentando di nasconderle sotto una poltrona all’interno dell’ufficio di vigilanza del centro commerciale. Tale comportamento ha destato ulteriori sospetti nei poliziotti, i quali hanno immediatamente recuperato le carte rubate e proseguito con le verifiche necessarie. Oltre alle carte bancomat, è stato trovato anche un cellulare appartenente alla stessa vittima, il che ha ulteriormente aggravato la posizione della donna.

Gli approfondimenti condotti dalle forze dell’ordine hanno rivelato che la 25enne aveva già utilizzato le carte rubate per effettuare una serie di transazioni illecite durante la mattinata, inclusi prelievi di contante e ulteriori acquisti in diversi esercizi commerciali. La conferma di queste attività illecite è stata supportata anche dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del centro commerciale, che hanno documentato i movimenti della donna. Al termine delle verifiche, gli agenti della Squadra Volante hanno proceduto con l’arresto della giovane per utilizzo illecito di carte di pagamento e l’hanno sottoposta a fermo per ricettazione in concorso con un complice ancora da identificare.

Oltre all’arresto, la donna è stata accusata di inosservanza di un precedente ordine emesso dal Questore, che le imponeva di lasciare il territorio nazionale.

