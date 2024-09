Perugia, due denunciati per furto di 30 piante tartufigene

Due persone, un uomo di 40 anni originario di Foligno e una donna di 43 anni di nazionalità ucraina, sono state denunciate per furto dai Carabinieri della Stazione di Spello, in provincia di Perugia. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo serale del territorio, quando il sistema di allarme antintrusione di un vivaio situato a Spello ha segnalato un’intrusione.

Allertati dall’allarme, i militari, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Trevi, sono giunti immediatamente sul posto. Durante le verifiche nelle vicinanze dell’attività commerciale, hanno individuato due sospetti a bordo di un’autovettura. Poco distante dal veicolo, nascosti tra la vegetazione, sono stati trovati due sacchi contenenti 30 piante tartufigene, tipiche della zona per la produzione di tartufi. Il valore delle piante sottratte è stato stimato in oltre 400 euro.

Grazie alle immagini di videosorveglianza installate nel vivaio e agli accertamenti eseguiti, i Carabinieri hanno potuto ricostruire la dinamica del furto. Il 40enne e la 43enne sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Spoleto con l’accusa di furto. La refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita al proprietario del vivaio.

