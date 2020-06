PES 2020, oggi disponibile il DLC UEFA Euro 2020: cosa aggiunge

Il coronavirus ha impedito lo svolgimento degli Europei 2020 previsti a giugno. L’emergenza ha spinto l’organizzazione a rinviare tutto di un anno per evitare uno spettacolo monco e agonizzante. Ma il calcio europeo non si ferma, almeno su eFootball PES 2020, che proprio nella giornata di oggi mercoledì 4 giugno ha rilasciato il DLC Euro 2020.

Come scaricarlo? Niente di più semplice: la patch fa parte del Data Pack 7.0 ed è scaricabile gratuitamente su Playstation, Xbox e Pc. Basterà semplicemente avviare il gioco e il download avverrà in modo automatico se lo spazio a disposizione sarà sufficiente. Insomma, da oggi l’Europeo interrotto dall’emergenza sarà giocabile su console.

EFootball PES 2020, cosa cambia con la nuova patch

Cosa aggiunge la nuova patch di eFootball PES 2020? Per quanto riguarda il DLC EURO 2020 conterrà tutte le 55 nazionali UEFA, compresi giocatori e divise ufficiali. Inoltre sarà inserita la modalità di gioco interamente dedicata all’Europeo, per provare a scalata alla vetta d’Europa con il joypad in mano.

Ma non solo: verranno ricreati fedelmente altri stadi come Wembley o quello di San Pietroburgo, oltre all’aggiunta del pallone ufficiale della competizione. Verranno aggiunte inoltre diverse migliorie anche per il gioco base per quanto riguarda divise, stemmi, volti e valori di moltissime squadre e giocatori. Insomma, un ulteriore spinta verso il gioco Konami che quest’anno ha convinto tutti.