PES 2020, ufficiale l’arrivo della Serie B: quando sarà disponibile

La Serie B sbarca su PES 2020, ora è ufficiale. La notizia era nell’aria ed era stata annunciata ad inizio stagione. Il ritardo è dovuto agli ultimi dettagli che Konami e la Lega Serie B stavano limando. Ora tutti gli ostacoli sono stati superati: la Serie B arriva su PES 2020.

PES 2020 e Serie B, le parole di Balata

Il gioco Konami potrà quindi disporre in esclusiva del campionato, le maglie e gli stadi della Serie B. L’introduzione della serie cadetta sarà effettiva a partire dal 24 ottobre. A dare l’annuncio il presidente della Serie B Mauro Balata: “Si tratta di un momento importante per la diffusione del brand Serie B nel mondo e di occasione unica per avvicinare nuovi giovani tifosi che attraverso eFootball PES 2020 possono coltivare la passione per la loro squadra o appassionarsi a questo meraviglioso e sempre incerto campionato. I numeri parlano chiaro: milioni di gamer soprattutto giovani chiedono di restare vicino ai club anche davanti a una console e l’accordo con Konami va proprio in questa direzione”.