PES 2021, solo un aggiornamento: e arrivano Milano RN e Lombardia NA

In principio fu Piemonte Calcio, il nome che FIFA ha attribuito alla Juve dopo la perdita della licenza dei bianconeri, ora arrivano due nomi inediti, ma per PES. Il gioco Konami, infatti, pochi giorni fa ha annunciato la scadenza delle licenze di Milan e Inter, che nel gioco giapponese non saranno quindi disponibili nella loro versione originale.

I due club milanesi, infatti, non potranno essere utilizzati con le loro divise originali, tantomeno con i loro nomi autentici. Per questo in PES il Milan diventa Milano RN e l’Inter Lombardia NE. Due nomi di fantasia per identificare le due squadre che non potranno essere utilizzate in tutto il loro splendore. Inoltre ricordiamo che PES 2021 sarà solo un aggiornamento e non un gioco vero e proprio.

PES 2021, le novità

La voce circolava ormai da tempo: poi è arrivata l’ufficialità: PES 2021 non sarà un gioco nuovo, ma un semplice aggiornamento della versione precedente. Una scelta inedita da parte di Konami, che rischia così di perdere il terreno guadagnato su FIFA nell’ultima stagione. L’azienda giapponese è già a lavoro su PES 2022, che segnerà invece la nuova generazione.

Non è dato ancora sapere se su PS5 e Box Series X Inter e Milan torneranno nelle loro vesti originali in PES, intanto gli appassionati del simulatore calcistico devono accontentarsi dei nomi di fantasia che gli sviluppatori hanno scelto loro. Un neo che fa il paio con il Piemonte Calcio di FIFA, che ha dovuto fare la stessa cosa lo scorso anno con la Juventus.