Pescara: arrestato 37enne a Montesilvano con 300 grammi di droga

A Montesilvano, vicino a Pescara, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni durante un controllo mirato contro i furti in appartamento. Gli agenti della Squadra Mobile di Pescara, impegnati nella ricerca di veicoli sospetti, hanno fermato un’auto sulla via Vestina, corrispondente alle descrizioni di mezzi utilizzati da presunti ladri. Il comportamento nervoso del conducente ha spinto i poliziotti a perquisire il veicolo, scoprendo 164 grammi di cocaina. La perquisizione estesa al domicilio dell’uomo ha portato al ritrovamento di ulteriori 10 grammi di cocaina e 120 grammi di hashish. L’uomo è stato arrestato e la droga sequestrata.

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nella provincia di Pescara per contrastare i reati predatori, con un focus particolare sui furti in appartamento. Durante uno di questi servizi, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato un’auto sospetta sulla via Vestina a Montesilvano, una zona nota per attività illecite. Il veicolo, che corrispondeva alle descrizioni di quelli utilizzati dai sospettati per i furti, è stato fermato per un controllo approfondito. Il conducente, un 37enne residente nella provincia, ha mostrato subito segni di nervosismo e insofferenza, insospettendo ulteriormente gli investigatori.

Dopo aver notato il comportamento sospetto del conducente, i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione del veicolo. All’interno dell’auto, nascosta nella tasca del sedile del passeggero, è stata trovata una confezione contenente 164 grammi di cocaina. Questo ritrovamento ha confermato i sospetti degli agenti, che hanno immediatamente proceduto con ulteriori controlli. La scoperta della droga ha portato all’arresto del 37enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati.

Non limitandosi alla perquisizione del veicolo, gli agenti della Squadra Mobile hanno esteso la ricerca alla residenza del sospettato in un altro comune della provincia di Pescara. Durante la perquisizione domiciliare, la Polizia ha rinvenuto ulteriori 10 grammi di cocaina e 120 grammi di hashish. Oltre agli stupefacenti, sono stati sequestrati anche materiale da confezionamento e un bilancino di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per il traffico di droga. Il sequestro di questi materiali ha ulteriormente aggravato la posizione dell’uomo, evidenziando la sua presunta attività di spaccio.

