Pescara, giovedì 24 ottobre l’evento Internazionalitalia di ANPIT

Giovedì 24 ottobre, presso la Sala Tosti dell’Aurum di Pescara, sito in Largo Gardone Riviera, si terrà dalle ore 09:30 il roadshow “Internazionalitalia” interamente organizzato dall’Ufficio Internazionalizzazione di ANPIT.

A tale evento parteciperanno il Sindaco di Pescara Carlo Masci, il Presidente del Consiglio Regionale Abruzzo Lorenzo Sospiri ed i Presidenti delle Camere di Commercio di Pescara e Teramo Gennaro Strever e Gloriano Lanciotti.

Pescara, ad Internazionalitalia di ANPIT il sindaco Carlo Masci e il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri

L’evento vedrà la partecipazione anche di SIMEST/SACE e Gruppo Banca ICCREA che illustreranno quali sono, operativamente, gli strumenti di finanza agevolata utili ai processi e/o percorsi per l’internazionalizzazione delle PMI.

La giornata si aprirà con una sessione informativa, nella quale esperti nel settore

dell’internazionalizzazione relazioneranno la platea di imprenditori sulle opportunità che tali mercati possono rappresentare per lo sviluppo del loro business. Il Presidente Nazionale di ANPIT, Federico Iadicicco, chiuderà il confronto mattutino.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di impegnare tutti i soggetti in un’azione congiunta di medio termine in favore della promozione dell’internazionalizzazione come strumento di sviluppo per le imprese italiane.