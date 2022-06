Peste suina, infettati due maiali: la sequenza dei contagi

Peste suina, il contagio si allarga: sono stati contagiati infatti due maiali in un allevamento: I capi saranno abbattuti, come ha confermato l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Una volta emersi i due casi di positività, entra in azione la task-force con ministero della salute, commissario straordinario, prefettura di Roma, Regione, Roma Capitale e la città metropolitana per decidere il da farsi in merito alle operazioni da realizzare per contenere il problema.

Come è inziata però l’escalation della peste suina nella Capitale?

Ad inizio maggio era stato riconosciuto il primo caso di peste suina africana, in particolare su di un ungulato della riserva dell’Insugherata, quadrante nord della Capitale.

L’accertamento di altri casi aveva indotto il presidente della regione Lazio a firmare un’ordinanza, con cui sono vennero elencate le misure di contenimento ed il perimetro della zona infetta, all’interno del raccordo anulare.

Su pressione della commissione europea, la seconda ordinanza, firmata questa volta del commissario straordinario, aveva allargato la “zona infetta” oltre il GRA, a La Storta.

Il primo cinghiale fuori Roma accertato come infetto invece era stato rinvenuto nel territorio di Borgo Velino, provincia di Rieti. Conseguentemente anche per quell’area è stata predisposta un’ apposita “zona infetta”. Ora è toccato a due maiali. La situazione verrà monitorata dagli operatori della task force.