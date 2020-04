Petrolio, antivirus, stasera Sabato 4 Aprile 21,05 su Rai2: temi, ospiti, anticipazioni

Torna in tv questa sera Petrolio-Antivirus con l’ennesimo approfondimento legato al Covid-19: in questa puntata, il focus sarà tutto incentrato sugli errori fatti, su quel che poteva esser fatto in termini di prevenzione e sui dati complessivi della pandemia.

Petrolio, antivirus, stasera Sabato 4 Aprile 21,05 su Rai2: gli errori che sono stati commessi

Una nuova inchiesta di Petrolio-Antivirus arriva oggi con la puntata di prima serata in onda questa sera, sabato 4 aprile, alle 21.05, su Rai2. Cosa sono e come funzionano e per chi servono i test sierologici sul coronavirus? E ancora: chi ha superato la malattia è immune e può quindi tornare prima di altri a lavorare senza correre rischi? Cosa non ha funzionato nel bergamasco?

Ecco la nuova inchiesta incentrata sugli (eventuali) errori fatti.

Petrolio, condotto da Duilio Giammaria, si chiede questa sera cosa ne sarà della tenuta sociale del Paese, tra la crisi sanitaria e quella economica.

Tra gli ospigti della puntata: Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute, Monsignor Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, Antonella Viola, ordinario di Patologia generale all’Università di Padova, Anna Teresa Palamara, ordinario di Microbiologia all’Università Sapienza di Roma, e ancora poi Carlo Signorelli, ordinario di Igiene all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Antonio Decaro, Presidente dell’Anci, Massimiliano Giansanti Presidente di Confagricoltura, e i corrispondenti Rai da Parigi, Berlino, Londra, New York e Pechino.