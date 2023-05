Philip Morris, Hannappel: “Siamo capo-filiera che lavora su connessione imprese”

(Adnkronos) – “Quello che fa un capo-filiera è di mettere insieme le piccolissime e medie imprese con quelle giganti”. A dirlo è Marco Hannappel, Vice Presidente europeo e Presidente dell’area Europa Sud-Occidentale di Philip Morris International, nel corso dell”Annual meeting advisory board, investitori esteri, le imprese globali per il mondo che verrà’ all’università Luiss di Roma. “Noi – aggiunge – oggi abbiamo 38mila persone che lavorano in questa filiera integrata composta da grandi aziende ma anche da piccoli coltivatori”.

Secondo Hannappel la possibilità di lavorare nel nostro paese “è fortissima, la possibilità di esportare nel mondo il made in Italy rappresenta qualità” e sottolinea come “l’Italia può assumere ‘il ruolo di capomondo'”. Nel suo intervento Hannappel evidenzia come “per fare investimenti miliardari c’è bisogno di una visione di medio periodo, e un approccio a 5 anni il nostro Paese non l’ha mai avuto. Senza questa lungimiranza gli investimenti sono mancati, ma oggi vedo una visione”.