Siamo in pieno clima Black Friday è sempre più vicino e tutti aspettano sempre nuove offerte. In particolare, c’è fibrillazione e attesa per quanto deciderà di fare Apple: sono o non sono in arrivo promozioni su iPhone 11 e 11 Pro?

Secondo i rumors, saranno in sconto per il venerdì nero ed è già possibile districarsi intorno alle migliori offerte Apple. Ecco quali.

iPhone Black Friday 2019 Apple: le migliori offerte su iPhone, prezzi bassi, sconti, dove, fino a quando

Black Friday 20019 con Apple in prima linea? Tutti si aspettano che gli iPhone siano in offerta. Sono in molti quelli che sperano di comprare i nuovi iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max a un prezzo speciale. Ma succederà?

A dire il vero delle offerte sono già iniziate e non riguardano solo gli Apple Store ma anche nelle grandi catene come Unieuro, Mediaworld ed Euronics che stanno promuovendo i melafonino a un costo molto attraente.

C’è da fidarsi del Black Friday di Apple? Al di là della canonica data del 29 novembre 2019 è possibile farsi un’idea sui prodotti tra iPhone, iPad, MacBook e Apple Watch che andranno in offerta, caso per caso, nelle grandi reti di distribuzione.

Ad ogni modo la Apple avvierà senza dubbio delle promozioni, senza considerare le piattaforme come Amazon e eBay in cui offerte ci sono comunque.

Il dato è comunque evidente: gli sconti della giornata di venerdì 29 novembre saranno estesi fino alla mezzanotte di lunedì, quando si terrà invece il Cyber Monday.

Si tratta di un’altra giornata in cui arriveranno promozioni di chiusura del Black Friday. Quando alla Apple, dovessero mantenersi gli sconti dell Black Friday 2018, si respira aria di successo.

Nella passata stagione, infatti c’era questa formula: al costpetto di una spesa iniziale, si potevano ottenere carte regalo diverse da 50 a 200 euro di valore.

I buoni sconto,vanno spesi dentro l’Apple Store in particolare per modelli più vecchi di melafonini (iPhone 7 e iPhone 8) e Apple Watch per i buoni iniziali (50 euro) arrivando poi agli iPad (per 100 euro) e MacBook e iMac (per 200 euro).

In tal senso, facendo una stima, mantenendo questo percorso, iPhone 11 potrebbe essere venduto allo stesso prezzo scontato degli iPhone XR, per un possibile taglio della spesa pari a 700/750 euro per la versione 64/128 GB.

Anche iPhone 11 e 11 Pro Max potrebbero essere venduti al livello economico degli iPhone Xs e Xs Max a loro volta al ribasso.

Naturalmente, senza considerare le offerte online e quelle last minute di piattaforme come Amazon. Non resta che monitorare la rete per farsi trovare pronti.