Piacenza, 31enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Piacenza per aver ripetutamente maltrattato e minacciato la sua matrigna, spesso alla presenza dei fratellastri minorenni. Il giovane, già soggetto a restrizioni legali, aveva ignorato più volte le misure di allontanamento e il divieto di avvicinamento alla donna. Nonostante le disposizioni emesse dalle autorità, si era ripresentato più volte presso l’abitazione, generando un clima di terrore nella famiglia. Le sue azioni violente e aggressive, avvenute anche sotto l’effetto dell’alcol, hanno portato all’arresto su disposizione del GIP del Tribunale di Piacenza, dopo che le forze dell’ordine avevano segnalato le ripetute violazioni delle misure cautelari.

Il comportamento violento del 31enne di Piacenza si era ormai consolidato da tempo, trasformando la vita familiare in un inferno quotidiano. Le sue azioni vessatorie colpivano principalmente la matrigna, ma i fratellastri minorenni, costretti ad assistere alle aggressioni, subivano un grave impatto psicologico. L’uomo, frequentemente in stato di ebbrezza, utilizzava un linguaggio offensivo e intimidatorio contro la donna e i suoi figli, minacciandoli ripetutamente e danneggiando diversi oggetti all’interno della casa. La situazione aveva creato un ambiente di paura e costante prevaricazione, con la matrigna che più volte aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per porre fine a questo incubo.

Nonostante il 31enne fosse già sottoposto a un’ordinanza di allontanamento dalla residenza familiare e al divieto di avvicinamento alla matrigna, le misure imposte dalle autorità non sono state sufficienti a fermarlo. Il giovane ha più volte ignorato le disposizioni, non presentandosi presso la polizia giudiziaria per l’obbligo di firma e continuando a recarsi presso l’abitazione della matrigna. In queste occasioni, l’intervento dei Carabinieri è stato tempestivo, fermando il 31enne ogni volta che si avvicinava alla casa. Tuttavia, la sua ostinata disobbedienza alle misure cautelari ha reso necessaria un’azione più incisiva da parte delle autorità giudiziarie.

Le continue violazioni delle misure restrittive e la gravità delle azioni commesse dal 31enne hanno spinto la Procura della Repubblica di Piacenza a richiedere un’ulteriore misura cautelare. A seguito delle ripetute segnalazioni dei Carabinieri della Stazione di Piacenza Levante, il giovane è stato rintracciato e posto in stato di arresto. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Piacenza ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritenendo che il soggetto rappresentasse un pericolo per la sicurezza della matrigna e dei minori coinvolti. L’arresto ha messo fine, almeno temporaneamente, a una spirale di violenze domestiche che minacciava di degenerare ulteriormente.

