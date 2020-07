Piacenza, carabinieri arrestati per spaccio, estorsione e tortura. Caserma sequestrata

A Piacenza è stata sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari sono finiti agli arresti, cinque in carcere e uno ai domiciliari. È il risultato di un’indagine senza precedenti nella storia, condotta dalla Procura di Piacenza, che ha portato all’emissione di alcune ordinanze di custodia cautelare. I militari sono accusati di spaccio di droga, estorsione, lesioni, arresti illegali e tortura. I dettagli saranno resi noti alle 12 di oggi in una conferenza stampa. Le indagine sono coordinate dal procuratore della Repubblica Grazia Pradella e condotte dalla guardia di finanza, in collaborazione con la polizia locale, e riguarderebbe illeciti commessi a partire dal 2017. La caserma posta sotto sequestro è la Levante di via Caccialupo.

Mario Bonito