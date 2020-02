Piacenza-Samb rinviata per coronavirus: l’allarme arriva in Serie C

Il coronavirus è arrivato in Italia e ha fatto registrare i primi casi di infetti italiani. In Lombardia e in Veneto in casi accertati. Le città iniziano ad adottare le prime misure di sicurezza per limitare la diffusione del virus. Piacenza, ad esempio, limiterà i luighi di aggregazione pubblica. Tra questi anche gli stadi. Per questo la gara di Serie C tra Piacenza e Samb prevista per domenica 23 è stata rinviata a data da destinarsi.