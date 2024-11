Piaggio Vespa GTS 310, la più potente Vespa di tutti i tempi

(Adnkronos) –

Vespa GTS 310 debutta a EICMA 2024 e rappresenta la più potente e veloce Vespa mai prodotta in quasi ottanta anni di storia di una delle due ruote più amate al mondo. Il nuovo motore da 310 cc rappresenta l’evoluzione della precedente unità da 278 cc raffreddata a liquido. Oltre il 70% dei componenti sono completamente nuovi. La corsa del monocilindrico aumenta da 63 mm a oltre 70 mm. La cilindrata della Vespa GTS 310 cresce da 278 a 310 cc, la potenza arriva a 25 CV. La coppia, grazie alla corsa più lunga, è disponibile già ai bassi regimi. La ripresa è potente e progressiva. Il nuovo motore è omologato Euro 5+.

La carrozzeria è interamente realizzata in acciaio e funge anche da telaio, avendo una funzione portante. Di serie anche l'ABS, il sistema antibloccaggio in frenata a due canali. Essenziale ed elegante, la nuova Vespa GTS 310 è disponibile nelle tinte Beige Avvolgente, Nero Convinto e Verde Amabile. I cerchi sono verniciati in grigio. Con il KIT Vespa MIA, è possibile collegare i dispositivi mobili iOS o Android tramite Bluetooth al sistema di bordo via App Vespa. Una volta collegato il proprio smartphone, sul display di Vespa è possibile visualizzare messaggi, chiamate e notifiche. Tramite il pratico joystick presente sul blocchetto comandi è possibile anche gestire le telefonate. Oltre alle funzioni d'infotainment, la App Vespa fornisce anche una serie di informazioni utili, relative allo stato del veicolo.