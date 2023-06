Piani di zona, Gualtieri: “Per 60mila famiglie possibile proprietà dell’immobile in cui vivono”

“Oggi l’Assemblea Capitolina ha dato il via libera, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica, a una delibera molto importante per la nostra città: circa 60 mila famiglie potranno acquistare la proprietà dell’immobile in cui vivono. Per 17 Piani di Zona, le aree di edilizia popolare realizzate a partire dagli anni Sessanta, si trasforma finalmente il diritto di superficie in diritto di piena proprietà, un provvedimento che le cittadine e i cittadini che abitano in quei quartieri attendevano da circa vent’anni.

Questo risultato positivo si affianca al lavoro che ha consentito, grazie all’implementazione del nuovo sistema informatizzato, di gestire in modo totalmente digitalizzato le pratiche su affrancazioni e trasformazioni, per andare sempre più verso una svolta all’insegna della semplicità e dell’attenzione alle esigenze delle persone.

Quella di oggi, quindi, è una buona notizia, ma non ci fermiamo qui: vogliamo aumentare sempre più il numero dei Piani trasformabili, e continueremo a impegnarci per questo. Ringrazio l’Assessore Maurizio Veloccia, le Consigliere e i Consiglieri e tutti gli uffici che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. Andiamo avanti, nell’interesse delle romane e dei romani”.

Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una nota.

