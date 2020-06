Piano Colao: cos’è e cosa contiene, tutte le manovre per rilanciare imprese, P.A., famiglie, turismo, ambiente, cultura, istruzione in Italia

Si sta parlando a tutte le latitudini italiane del cosiddetto Piano Colao pensato per poter portare ‘respiro’ al paese in questa particolare e delicatissima Fase 3 dell’epidemia da coronavirus.

Cosa prevede nel dettaglio, però, questo piano? Ecco tutte le principali novità del Piano Colao: dalle imprese alle famiglie, dal turismo all’istruzione, ecco i punti nevralgici della strategia per il rilancio dell’Italia 2020-2022.

Piano Colao: cos’è e cosa prevede

Un documento per “un’Italia più forte, resiliente ed equa”. In questo modo è stato definito il piano Colao, vale a dire l’ammontare delle “iniziative per il rilancio 2020-2022” volute dalla task force per l’emergenza retta dell’ex manager di Vodafone Vittorio Colao.

Il documento fornito al premier Conte dal comitato di esperti è pari a 121 pagine distinte in 6 capitoli per varie macro aree di intervento: Imprese e Lavoro, Infrastrutture e Ambiente, Turismo, Arte e Cultura, P.A., Istruzione, Ricerca e Competenze, Individui e Famiglie.

Molti gli aspetti toccati, come il codice etico dello smart working e l’accesso alla liquidità per le imprese in crisi, passando per la modernizzazione della scuola e della PA, e per il sostegno alle startup, oltre al settore dell’esportazione e del turismo.

Ecco dunque in che termini il team di esperti ha avanzato le soluzioni.

Piano Colao: imprese, lavoro e azienze

Commissionato quasi due mesi fa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il piano Colao è stato presentato con tutti i suoi dettagli riferendosi a 6 macro-settori ritenuti essenziali per far rilanciare il Paese.

Nel campo delle Imprese e Lavoro, il primo capitolo del Piano, un’area definita “il motore dell’economia”, ci si concentra sull’occupazione e sulle imprese, a rischio dall’epidemia.

Queste le novità del piano Colao per le aziende e i lavoratori:

esclusione del contagio COVID da responsabilità penale del datore del lavoro per le imprese non sanitarie e la riduzione del costo delle misure anti contagio

del contagio COVID da del del per le imprese e la del costo delle riduzione temporanea del costo degli interventi organizzativi (come lavoro a turni, straordinari) per non penalizzare la competitività dell’impresa e i redditi dei lavoratori

del degli (come lavoro a turni, straordinari) per non penalizzare la e i dei codice etico per lo smart working

per lo rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza , almeno per tutto il 2020

dei a tempo in , almeno per tutto il compensazioni fiscali e rinvio pagamenti imposte

e pagamenti codice di comportamento – volontario – per il pagamento rapido dei fornitori , per esempio a 30 giorn i,

di comportamento – volontario – per il rapido dei , per esempio a i, estensione del Decreto liquidità al factoring pro soluto e al reverse factoring come garanzia della filiera

del al pro soluto e al come garanzia della filiera accesso alla liquidità per imprese in crisi

alla per imprese in crisi rinegoziazione dei contratti di locazione

dei contratti di disincentivare il ricorso alle procedure concorsuali come concordato preventivo e fallimento che producono il congelamento immediato con divieto di pagamenti ai creditori.

il ricorso alle come concordato e che producono il congelamento immediato con divieto di pagamenti ai creditori. incentivi alla capitalizzazione delle imprese e semplificazione delle procedure di aumento di capitale

delle e delle procedure di di investimenti nelle PMI

nelle Voluntary Disclosure sul contante

sul passaggio a pagamenti elettronici

sostegno a startup

riqualificazione disoccupati e cassintegrati

e cassintegrati sostegno all’Export

Piano Colao: infrastrutture e ambiente

Altro snodo è quello di Infrastrutture e Ambiente. Queste le indicazioni su questo ambito:

realizzazione di infrastrutture strategiche : telecomunicazioni, energia, salvaguardia ambiente, trasporto

: telecomunicazioni, energia, salvaguardia ambiente, trasporto creazione di un’Unità di presidio presso la Presidenza del Consiglio per rapida esecuzione degli investimenti

di presso la Presidenza del Consiglio per rapida esecuzione degli abrogazione del Codice dei contratti pubblici e un nuovo codice appalti

del dei e un semplificazione PA: autocertificazione, la formazione telematica del documento

autocertificazione, la formazione telematica del documento semplificazione delle procedure per l’autorizzazione di progetti di investimenti in settori come autostrade, idroelettrico, geotermico

delle per di progetti di in settori come autostrade, idroelettrico, geotermico sviluppo di un Piano Fibra Nazionale

installazione di rete fibra in tutti gli edifici della PA per

in tutti gli edifici della per agevolare l’accesso ai servizi digitali, smart working e accesso universale a Dati della PA

l’accesso ai servizi digitali, e accesso universale a Dati della s viluppo reti 5G

voucher per la connessione alla banda ultra – larga domestica alle famiglie meno abbienti

per la connessione alla – domestica alle famiglie meno abbienti sblocco e accelerazione degli investimenti in ambito energetico

e accelerazione degli in ambito piano a lungo termine di decarbonizzazione

a lungo termine di incentivare progetti di economia circolare a livello aziendale

a livello aziendale piano di investimento finalizzato ad aumentare e preservare le aree verdi, il territorio e valorizzare la biodiversità

finalizzato ad aumentare e preservare le aree verdi, il territorio e la Piano Nazionale della Mobilità per un parco mezzi a basso impatto (ibrido, elettrico ecc)

per un parco mezzi a basso impatto (ibrido, elettrico ecc) piano intermodale per la logistica merci, inclusivo dei poli strategici del Sud Italia

merci, inclusivo dei poli strategici del Italia investimenti in edilizia abitativa e sociale, con interventi di ammodernamento ed ecosostenibilità

Piano Colao: Turismo, Arte e Cultura

Quanto al turismo e alla cultura il team guidato da Colao ha in mente questo scenario:

incentivazione della rinegoziazione dei canoni commerciali tramite riduzione IMU e TARI )

e ) creazione del Presidio Turismo Italia per sviluppo di un piano strategico che coordini tutti gli attori coinvolti, dai Ministeri agli operatori

per sviluppo di un piano strategico che coordini tutti gli attori coinvolti, dai Ministeri agli operatori Piano comunicazione Turismo Italia, ossia avviare un’attività di PR e Reputation per la gestione dell’immagine dell’Italia

Turismo Italia, ossia avviare un’attività di e per la gestione dell’immagine dell’Italia finanziamenti a tasso ridotto e crediti fiscali per la riqualificazione delle strutture ricettive

a e per la riqualificazione delle contributi a fondo perduto, credito di imposta e riduzione del cuneo fiscale a sostegno delle reti di imprese

di e riduzione del a sostegno delle reti di imprese revisione degli standard di qualità per gli alberghi e ridefinizione del meccanismo per l’attribuzione delle Stelle

degli standard di per gli e ridefinizione del meccanismo per l’attribuzione delle valorizzazione del potenziale inespresso della ricchezza culturale, ambientale e artistica dell’Italia, incentivando la candidatura di nuove città a Città Creative riconosciute dall’UNESCO

del inespresso della ricchezza culturale, e dell’Italia, incentivando la candidatura di nuove città a Città Creative riconosciute miglioramento dell’accessibilità del turismo , tramite sviluppo dell’alta velocità e potenziamento delle infrastrutture

più risorse per la formazione nel comparto turistico

dell’accessibilità del , tramite sviluppo dell’alta e delle più risorse per la formazione nel comparto turistico attrazione capitali privati (incentivi fiscali per la creazione di veicoli di Impact-investing, potenziamento dell’Art bonus…)

(incentivi fiscali per la creazione di veicoli di Impact-investing, potenziamento dell’Art bonus…) potenziamento di competenze specifiche in ambito museale e di artigianato specialistico

P.A., il piano di Colao

Ecco le misure che il piano Colao ha indicato per la pubblica amministrazione:

intervenire sulla responsabilità dirigenziale

maggiore uso dell’autocertificazione

e-Procurement

incentivazione della digitalizzazione della PA

della PA turnover e formazione continua

e formazione continua piano di Digital Health nazionale

Istruzione, Ricerca: cosa prevede il piano Colao

Quanto all’istruzione, della ricerca il piano Colao prevede:

modernizzazione del sistema della Ricerca

del sistema della Ricerca individuazione di poli di eccellenza scientifica

scientifica supporto ai ricercatori

ai spinta alla formazione su nuove competenza

partnership per upskilling

per istituzione del diritto alla competenze

alla inclusione studenti con disabilità

istruzione terziaria professionalizzante

formazione ordini professionali

Famiglie e individui, le indicazioni della task force

Per le famiglie italiane, invece si prevede:

istituzione di presidi di Welfare

di supporto psicologico alle famiglie

alle organizzazioni di cittadinanza attiva

servizi Territoriali sociosanitari

Territoriali politiche del lavoro per le persone con disabilità

del per le persone con sostegno e sviluppo dell’occupazione femminile

sostegno economico per le donne vittime di violenza

per le vittime di valutazione di Impatto di genere (VIG)

di (VIG) conciliazione dei tempi di vita e sostegno alla genitorialità

alla interventi per le donne vittime di violenza

per le vittime di Fondo di contrasto alla povertà alimentare

