Ritorna questa sera il noto programma Piazzapulita il famoso talk show d’approfondimento guidato in modo impeccabile da Corrado Formigli, e come noto in onda su La7.

Il format, ormai divenuto cult sui teleschermi, va in onda addirittura dal 15 settembre 2011. In questa stagione Piazzapulita, la nona edizione per essere precisi, va in onda in modo continuo a partire dalla serata di giovedì 19 settembre 2019.

Sempre puntuale alle 21.20 su La7, il programma puà anche essere seguito in diretta streaming su www.live.la7.it. Mentre sul sito https://www.la7.it/piazzapulita/ ci si può imbattere nei reportage, le inchieste, le repliche e i momenti principali delle puntate.

Di cosa si occupa questa sera Piazzapulita? Cosa bolle nella pentola della puntata del 13 febbraio 2020?

Piazzapulita, anticipazioni puntata 13 febbraio 2020: ospiti e temi. Da Corrado Formigli caso Gregoretti – Salvini, Coronavirus, presente Mattia Santori, Carfagna, Patuanelli, Boeri

Naturalmente come è facile da intuire oggi a Piazzapulita nella puntata 13 febbraio 2020 si parlerà della strettissima attualità. Dal caso Gregoretti con il voto sul processo a Salvini e le tante polemiche che ne sono seguite all’emergenza coronavirus.

Proprio l’emergenza coronavirus e i suoi riflessi sull’economia mondiale e su quella italiana saranno uno temi portanti. In tal senso il parterre degli ospiti, decisamente importante, spazierà su tutte le disamine relative al tema.

Tra gli ospiti:

Mara Carfagna,

Stefano Patuanelli,

Mattia Santori,

Tito Boeri,

Licia Mattioli,

Marianna Aprile,

Claudio Cerasa,

Selvaggia Lucarelli.

Anche in questa puntata del programma, dunque, Corrado Formigli approfondirà i principali temi della settimana politica nazionale e internazionale accompagnato da grandi protagonisti. Non mancheranno come di consueto i reportage, le inchieste e le interviste speciali.

In precedenza, a Piazzapulita, nella puntata del 6 febbraio 2020 si era parlato già del’emergenza coronavirus: dalla Cina all’Europa e anche in Italia la paura dilaga.

Ma tra gli argomenti c’era stato anche quello sulla riforma della prescrizione e sulle conseguenze del decreto sicurezza. Tra gli ospiti c’erano stati Giuseppe De Rita, Piercamillo Davigo, Giandomenico Caiazza, Emma Bonino, Valentina Petrini, Giada Zhang.

Ancora prima, a fine mese, nella puntata del 30 gennaio 2020 invece l’attualità politica aveva spinto il format a occuparsi del voto in Emilia Romagna e Calabria.

Inoltre, c’era stata l’intervista esclusiva a Yassin, il ragazzo al quale ha citofonato Salvini. E anche in quel caso si era discusso di coronavirus.

