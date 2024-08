Piccolo Dizionario (immaginario): 187 ragazzi raccontano le parole del loro mondo

Sono 187 le definizioni racchiuse nel ‘Piccolo Dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi’, un progetto ideato dalla Fondazione Pordenonelegge in collaborazione con la Fondazione Treccani Cultura. Questo lavoro dà voce ai giovani della Generazione Alpha, ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 14 anni provenienti dalle Scuole secondarie di I grado di tutta Italia. Attraverso le loro parole, gli studenti esplorano e descrivono il mondo che li circonda, rivelando i loro pensieri, emozioni, speranze e timori in un periodo cruciale della loro crescita.

Il ‘Piccolo Dizionario (immaginario)’ rappresenta un’iniziativa unica nel suo genere, mirata a catturare la percezione del mondo da parte di giovani adolescenti in un’epoca di transizione e cambiamento. Ogni definizione, che va dalla A di ‘accettarsi’ alla Z di ‘zaino’, è stata accuratamente composta dagli studenti, offrendo uno spaccato sincero e genuino della loro realtà. Ad esempio, la parola ‘cuore’ è descritta come “la parte principale, l’essenza delle cose”, evidenziando una profondità di pensiero sorprendente per la loro età.

Il dizionario raccoglie contributi da circa 40 scuole di diverse regioni italiane, tra cui Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Lazio, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Calabria, Campania e Sicilia. Questa vasta partecipazione testimonia l’impegno e l’entusiasmo dei giovani nel condividere le loro esperienze e riflessioni.

Le definizioni contenute nel dizionario non sono semplicemente descrittive; riflettono anche le dinamiche sociali e culturali attuali. La parola ‘boomer’, ad esempio, viene utilizzata per descrivere una persona di un’altra generazione, spesso con un’accezione scherzosa o ironica. Allo stesso modo, ‘Barbie’ non è solo una “bambola americana, stilosa e trendy”, ma diventa anche un “modo divertente per avvicinarsi a fratelli e sorelle e per passare il tempo”. Questi esempi dimostrano come i ragazzi reinterpretano e adattano concetti e oggetti familiari al loro contesto quotidiano.

Una delle definizioni più significative è quella di ‘famiglia’, che va oltre il concetto tradizionale di legame di sangue. Per i giovani, la famiglia è “un gruppo di persone che si vogliono bene, per affetto e non perché uniti da un legame di parentela; sono persone che si vedono spesso, che si sostengono sempre e a cui piace passare del tempo insieme”. Questa visione inclusiva e affettuosa sottolinea l’importanza delle relazioni interpersonali basate sull’affetto e il sostegno reciproco.

Il progetto è sostenuto dall’Assessorato al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia e dall’Assessorato alla Cultura e allo Sport della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa è stata promossa capillarmente attraverso l’Ufficio scolastico regionale, coinvolgendo un ampio numero di scuole e studenti. La curatrice di pordenonelegge, Valentina Gasparet, e il direttore artistico Gian Mario Villalta hanno coordinato l’edizione 2024 del dizionario, con la supervisione del linguista Giuseppe Antonelli.

La presentazione del ‘Piccolo Dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi’ avverrà il 20 settembre alle 9.30 in Piazza della Motta, durante la 25esima edizione di pordenonelegge. Giuseppe Antonelli, insieme ad altri partecipanti, illustrerà il processo di creazione del dizionario e l’importanza di dare voce ai giovani in un contesto culturale ed educativo. Questo evento rappresenta non solo un’opportunità per celebrare il lavoro svolto dai ragazzi, ma anche un’occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità che attendono la prossima generazione.

Il progetto mira a continuare negli anni a venire, espandendo il numero di partecipanti e approfondendo ulteriormente le tematiche che emergono dai giovani. Il ‘Piccolo Dizionario (immaginario)’ non è solo un libro di definizioni, ma un vero e proprio documento culturale che offre uno sguardo prezioso sulle nuove generazioni e il loro modo di interpretare il mondo.

