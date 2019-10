Piccolo Eliseo, le scelte del ‘prologo di stagione’

Nell’ambito della rassegna ‘Prologo di stagione’, domani sera alle 21 al Piccolo Eliseo arriva ‘Di suoni e di asfalto’, letteratura e musica di viaggio interpretate da Eugenio Allegri e con Les Nuages Ensemble

Uno straordinario quartetto di musiciste quali Les Nuages Ensemble e un attore avvezzo al racconto come Eugenio Allegri intrecciano le loro storie e quelle dei personaggi evocati da racconti e dalle note per costruire un reading-spettacolo di forte impatto emotivo.

Da Oriente ad Occidente, da Nord a Sud, solcando le pagine di Miller, Cervantes, Kerouac, Soldati, Chatwin, Le Clézio, McCarthye cavalcando suoni Berberi, Klezmer, Jazz, Tango e Mediorientali, pubblico e artisti salpano alla volta di mondi che sono al contempo territori geografici e dell’anima, in un’avventura di scoperta appassionante e suggestiva.

Tempo e spazio, mare e terra, sacro e profano, non esiste dimensione che non possa essere ‘viaggiata’ e che non venga attraversata lungo i passi dello spettacolo. Mentre fiammate di diavoli danteschi e trionfi di angeli medievali si confondono con i sospiri principeschi dell’Aladino de Le mille e una notte, attore e musiciste riempiono la scena con azioni teatrali che svelano un’inedita partitura di gesti e movimenti.

L’inquietudine dei sensi che domina l’intero viaggio si placa infine grazie all’armonia del cosmo; laddove ogni percorso è fine e nuovo inizio.

In via Nazionale 183 – Prezzi € 10

Sabato invece, sempre alle 21 al Piccolo Eliseo, sarà la volta de ‘L’orso ‘nnammurato’, un concerto accompagnato da parole e poesia di Sollo & Gnut

L’orso ‘nnammurato è uno spettacolo di musica e parole, che nasce dalla collaborazione tra Sollo e Gnut. Alessio Sollo, napoletano nato nel quartiere Bagnoli ai tempi dell’Italsider, musicista e cantante di estrazione punk da sempre, scopre da qualche anno la vocazione alla poesia, sia in vernacolo sia in italiano. Claudio Domestico, in arte Gnut, nato a Napoli nel 1981, è un cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore. Le sue influenze sono ampie: dal folk inglese di Nick Drake e John Martin al blues, alla musica napoletana e alle melodie africane del Mali. L’orso ‘nnammurato (che è anche il titolo di un libro pubblicato da Ad est dell’equatore ed uscito in distribuzione nazionale lo scorso 25 gennaio), è composto da 66 poesie, 14 delle quali divenute canzoni, musicate, cantate e suonate da Gnut insieme ai musicisti della sua band (Marco Caligiuri, Valerio Mola, Luca Caligiuri, Gianluca Capurro, Michele Signore, “Mr. Coffee” Daniele Rossi e Carlo Di Gennaro).

Durante il live, Sollo & Gnut cantano alcune delle poesie divenute canzoni. Non mancheranno qua e là le letture di alcune delle poesie che hanno dato vita a L’orso ‘nnammurato.

In via Nazionale 183 – Prezzi € 10 – www.teatroeliseo.com

