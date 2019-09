Piccolo Eliseo, si ride amaro con ‘N.E.R.D.s – sintomi’

Al Piccolo Eliseo, da giovedì 26 a domenica 29 settembre, prosegue il Prologo di stagione con una commedia dal cuore nero, provocatoria e irresponsabile, che parte dalla famiglia come rassicurante paradigma di una società sana per raccontarci il rovescio della medaglia. Sul palco arriva ‘N.E.R.D.s – sintomi’, scritto e diretto da Bruno Fornasari, con Tommaso Amadio, Riccardo Buffonini, Michele Radice, Umberto Terruso. Una produzione Teatro Filodrammatici di Milano.

E una commedia dove si ride tanto, ma si ride amaro. La commedia si può definire ‘una sassaiola di battute fulminanti e caustiche’, scagliate contro la più celebrata delle istituzioni nazionali: la famiglia tradizionale. Già dal titolo Bruno Fornasari (autore e regista, vincitore quest’anno del Premio Nazionale per la Drammaturgia Franco Enriquez) rivela l’intento ironico del suo testo, N.E.R.D. infatti allude ai quattro fratelli protagonisti (Nico, Enri, Robi e Dani) “sfigati” e prigionieri dei loro ruoli adolescenziali ma fa anche riferimento all’acronimo che in medicina indica il reflusso non erosivo (Non Erosive Reflux Desease), un classico bruciore di stomaco: fastidioso ma apparentemente innocuo. In scena quattro attori affiatatissimi: Tommaso Amadio, Riccardo Buffonini (vincitore del Premio Hystrio Mariangela Melato 2019), Michele Radice e Umberto Terruso che hanno segnato il grandissimo successo di questa commedia che da anni registra il tutto esaurito a Milano e non solo.

In via Nazionale, 183 – Biglieti 10 euro.

