Pier Silvio Berlusconi in politica, ma arrivano smentite

Torna a diffondersi l’ipotesi che porterebbe Pier Silvio Berlusconi a seguire le orme del padre e scendere in politica. Voci che si inseguono da tempo, da un organo di stampa all’altro, specie dopo ll’emissione del francobollo commemorativo in occasione del compleanno del Cavaliere.

C’e’ chi ritiene concreto un ingresso ufficiale in politica tra il 2025 e le prossime elezioni politiche.

Aggiornamento ore 6.40

Ma fonti assicurano, tra le altre fonti anche all’Adnkronos che i retroscena partoriti dalla stampa sono “assolutamente fantasie” e che “nulla si è mosso dall’ultima smentita” fatta dallo stesso Pier Silvio.

Il “fascino della politica” c’è, aveva detto il secondogenito dell’ex premier nel luglio scorso, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, puntualizzando però che la sua intenzione di proseguire il suo impegno da imprenditore e bollando come una “balla assoluta” l’aver commissionato sondaggi su di lui e sulla politica.

Aggiornamento ore 9.55

Accanto al suo, si fa anche il nomer di Massimo Doris, figlio del fondatore di Mediolanum: “Amo il mio lavoro di imprenditore e banchiere -dice all’Adnkronos- e proprio per questo escludo in modo categorico un mio coinvolgimento in politica oggi e in futuro”.

Aggiornamento ore 12.43