Pietralata, incubo causato dal maltempo: cosa è successo

A causa del maltempo che si è abbattuto su Roma e in particolare sul quartiere di Pietralata, tre auto parcheggiate sono state schiacciate dal crollo del muro di contenimento di un’area adiacente. Una Mercedes, una Smart e una Fiat Punto sono state gravemente danneggiate, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale. Nella provincia nord-est della capitale, a Guidonia Montecelio, si è verificato un episodio simile, dove il crollo di un muro di cinta di un’abitazione privata ha causato la chiusura della via di Colle Nocello. L’amministrazione comunale ha già attivato i tecnici per la messa in sicurezza dell’area e la riapertura della via quanto prima.