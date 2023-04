Pietralata: un nuovo green smartwall e mosaico digitale in bioresina con Yourban2030 e Myllennium Award

Domani arà luogo l’inaugurazione de Il Tocco della Vita di Anna Crespi sui muri esterni della Metro Pietralata riqualificazione urbana con il nuovo Green Smart Wall di Roma, mosaico digitale in bio-resina e nuova piazza virtuale connessa alla periferia per raccontare agricoltura sostenibile, lotta allo spreco e responsabilità civile.

Contestualmente avverrà anche la piantumazioni di lecci nell’area verde adiacente.

Dopo aver regalato il primo green smart wall di Roma alla Metro Garbatella, Yourban2030 e Myllennium Award tornano così a Pietralata portando avanti la mission di rigenerazione urbana di spazi altamente trafficati e con la creazione di nuove piazze virtuali connesse e fornitrici di servizi.

La nuova opera per Roma, promossa e finanziata da Myllennium Award e Yourban2030, verrà inaugurata il 27 aprile 2023 alle ore 10:30 presso la Stazione Metro B Pietralata – Via di Pietralata, 442.

Intervengono:

Eugenio Patanè – Assessore alla mobilità sostenibile e ai trasporti di Roma Capitale

Paolo Barletta – Presidente Myllennium Award

Veronica De Angelis – Presidente Yourban2030

Anna Crespi – Vincitrice del Premio Speciale Yourban2030

Alberto Zorzan – Direttore generale Atac Roma

Massimiliano Umberti – Presidente Municipio IV

Il Tocco della Vita è un’opera promossa e finanziata da Myllennium Award e Yourban2030, in partnership con GraffitiForSmartCity, con il patrocinio del Municipio IV e in collaborazione con ATAC, che ha concesso l’utilizzo per due anni di un muro della Stazione Pietralata e garantito la fornitura elettrica per la tecnologia IOT e l’illuminazione dell’opera.

