Pigneto, sequestrato materiale esplodente

A seguito di controlli al Pigneto, i poliziotti della Divisione Amministrativa, hanno denunciato, per detenzione abusiva di materiale esplodente e per aver posto in vendita materiale esplodente scaduto di validità e non riclassificato, una cittadina cinese di 55 anni, proprietaria di un esercizio commerciale nel quartiere. Nel corso della ispezione, gli agenti hanno riscontrato la vendita di petardi, batterie di colpi e razzi, alcuni dei quali con etichettature non conformi, perché venduti singolarmente e non in confezione e altri scaduti di validità da circa un anno.

In un piccolo soppalco del bagno poi, sono stati trovati altri prodotti simili oltre ad altri ancora più pericolosi petardi di uso professionale di categoria F4. Al termine dell’operazione la 55enne è stata denunciata e il materiale, 12 kg circa di artifici pirotecnici è stato sequestrato. Anche per questo la Procura della Repubblica di Roma ha disposto la distruzione.