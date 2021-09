Pil: entro il 2021 l’Italia vedrà una crescita del 5,9%, stima un preciso report stilato dall’Ocse

Fortunatamente, accanto a notizie più o meno sempre poco incoraggianti, ci sono anche quelle positive, soprattutto nell’ottica di un futuro vicino. Dunque, nell’abito di quest’anno, dopo “la contrazione dell’8,9% nel 2020, una delle più significative rilevate tra i Paesi dell’area”, per il nostro Paese l’Ocse ha stimato una crescita pari al 5,9%. Si tratta, ha aggiunto l’Organizzazione, di “un significativo sostegno fiscale nel 2021 favorirà la ripresa nel breve termine, con l’accelerazione dei tassi di vaccinazione e l’allentamento delle restrizioni“.

L’Ocse: “Sul Pil l’Italia recupererà i livelli del 2019 solo nel primo semestre del 2022”

Quindi, come dicevamo, rispetto a ‘domani’, “più ingenti investimenti pubblici, ivi inclusi quelli finanziati dai fondi Next Generation Eu, unitamente a una maggiore fiducia e livelli di domanda più elevati, sosterranno gli investimenti nel settore privato“. Certo, avverte però l’Ocse, “rispetto ad a tre grandi economie, in Italia la ripresa continuerà a ritardare, con un Pil che recupererà i livelli del 2019 solo nel primo semestre del 2022“.

Tuttavia, spiega ancora il report, “revocare troppo prematuramente i sostegni agli individui e alle imprese genererebbe più fallimenti, meno occupazione e maggiore povertà“. Ecco perché l’Organizzazione incoraggia caldamente a “continuare a fornire sostegno fiscale, sempre più mirato, fino a quando la ripresa non sarà consolidata nei settori economico e occupazionale“.

L’Ocse: “Il governo italiano deve annunciare in anticipo un piano fiscale di medio periodo”

Nello specifico, viene circostanziato nel report relativo all’Italia, “Il debito pubblico salirà quasi al 160% del Pil nel 2021” e, contemporaneamente, “l’invecchiamento demografico metterà sotto pressione le finanze pubbliche”. Dal canto suo il governo italiano, riconosce ancora, “si è impegnato a ripristinare i livelli di debito pre-Covid“. Motivo questo per il quale l’Ocse incoraggia il nostro esecutivo ad “annunciare in anticipo un piano fiscale di medio periodo da attuare una volta che la ripresa sarà consolidata, al fine di ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil, tenendo conto degli effetti dell’invecchiamento demografico“.

Ocse, il ministro Franco: “Siamo entrati nella fase impegnativa dell’attuazione del Piano di ripresa e resilienza”

Commentando in videocollegamento gli esiti del rapporto Ocse, il ministro dell’Economia, Daniele Franco, afferma che “siamo entrati nella fase impegnativa dell’attuazione del Piano di ripresa e resilienza elaborato per il Next Generation Eu e che, molte delle raccomandazioni dell’Ocse condividono lo spirito con cui il governo italiano ha redatto il piano“.

Ocse, il ministro Franco: “Sul sistema previdenziale troveremo un equilibrio sostenuto dalla maggioranza”

Riguardo poi gli immediati sviluppi legati al sistema previdenziale, secondo il ministro vi sono “preoccupazioni di breve e medio termine, e dobbiamo aumentare il livello partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto di donne e giovani e di chi vive al Sud”. Tuttavia Franco ha tenuto a rassicurare ritenendosi “fiducioso che il governo troverà un equilibrio soprattutto in vista della scadenza di Quota 100. Siamo consapevoli che gruppi di lavoratori più anziani potrebbero affrontare difficoltà – ha riconosciuto infatti il ministro – e sono aspetti che vanno valutati”. Quindi, spiegando che non intende indicare “soluzioni” (dal momento che poi “devono essere discusse dal governo), Franco ha concluso affermando che “Sono comunque fiducioso sul fatto che troveremo un equilibrio che sarà sostenuto da tutte le componenti della maggioranza”.

Max