Pillars of Eternity 2 si mostra per PS4 e Xbox One: trailer e data di lancio

Siete alla ricerca di un rpg vecchio stampo in grado di regalarvi centinaia di ore di gioco tra un dialogo e un quest da completare? Allora Pillars of Eternity 2: Deadfire, fa al caso vostro. E se non avete un PC è l’ora di recuperarlo per console, perché il prossimo 28 gennaio il gioco creato da Obsidian uscirà per PS4 e XBox One.

Dopo il grande successo riscosso da Pillars of Eternity, Obsiadian ha deciso di riproporre il seguito già uscito per PC. Ora è arrivato il momento di poterlo giocare anche su console, con alcune aggiunte e modifiche rispetto ovviamente al capitolo precedente ma anche alla versione per home computer.

Pillars of Eternity 2, trailer di lancio

Draghi, magie, lore, una storia ben strutturata e ben scritta, c’è tutto per rendere Pillars of Eternity 2 una pietra miliare del genere per quanto riguarda la nuova generazione di videogiochi. Se poi siete amanti del gusto retrò la visuale isometrica vi porterà indietro di alcuni anni portando alla mente capolavori come Baldur’s Gate.

Insomma, tutto quello che un buon rpg dovrebbe avere è presente in Pillars of Eternity: Deadfire, che nel classico trailer di lancio ha già dato prova di quello che può offrire. Nel nuovo gioco Obsidian ci sarà la possibilità di ricreare un personaggio da zero o continuare da quello realizzato nell’ultima espansione del precedente capitolo, per dare senso di continuità ad una trama che riesce ad appassionare.