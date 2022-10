Pillola contraccettiva gratis nei consultori

“Pillola contraccettiva grabtis nei consultori”, la proposta in Regione. L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha annunciato l’intenzione di istituire un tavolo tecnico per portare avanti l’iter di approvazione di un protocollo sperimentale con cui consentire ai consultori di distribuire gratuitamente la pillola contraccettiva alle ragazze tra i 15 e i 19 anni.

Il tema, come noto, è caldo, dopo che del corteo organizzato da Non Una di Meno all’Esquilino, infatti, due giovani attiviste hanno dibattuto con Laura Boldrini, presente tra i partecipanti, per protestare contro il taglio dei fondi ai consultori e le difficoltà riscontrate soprattutto in periferia ad accedere ai servizi che per legge – la 405 – dovrebbero essere garantiti.