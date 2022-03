Pino Wilson, oggi la camera ardente in Campidoglio: presente una delegazione della Lazio

Uno dopo l’altro, in fila per Pino Wilson. Da stamattina alla sala della Protomoteca in Campidoglio è stata aperta la Camera ardente in onore del Capitano della Lazio del ‘74, scomparso nella notte di ieri, all’improvviso. In tanti sono arrivati a fargli un saluto, l’affetto del popolo laziale è stato travolgente, e dai social è passato al Campidoglio.

Presente anche una delegazione della Lazio, che ieri, sui social, ha dedicato video e messaggi d’affetto all’ex difensore, diventato eroe nella Lazio di Mestrelli. Il direttore sportivo Igli Tare, presente al Campidoglio, ha detto: “Oggi siamo venuti a fare gli onori alla storia della Lazio. Stamattina è stato molto difficile salutare un pezzo grosso della storia di questo club il capitano del primo scudetto della Lazio, parte importante della nostra storia. Stiamo vicino alla famiglia, condoglianze a tutta la nostra società. Grande onore a un uomo che è sempre stato presente con amore e rispetto”.

A parlare poi è Maurizio Manzini, storico dirigente biancoceleste: “Pino era un predestinato, nato per essere leader. Aveva una personalità forte, quello che ti diceva era il pensiero del gruppo. Ogni componente della squadra si rivolgeva a lui. Era anche molto generoso ma allo stesso tempo non disdegnava di fare qualche scherzo da buontempone qual era”.

Continua il ricordo di Manzini: “Lascia un ricordo che non si spegnerà mai, è stato un esempio. Non per niente era uno dei prediletti di Tommaso, insieme a Giorgio, Frustalupi e Luciano. Ora li ha raggiunti. Non ci resta che sperare che adesso, mentre noi stiamo parlando, lui stia organizzando uno scherzo con gli altri compagni in cielo”.