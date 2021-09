Piogge record e allagamenti, stato di emergenza a New York

Il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato lo stato di emergenza a New York, colpita da piogge record e dai conseguenti allagamenti, dovuti alla tempesta tropicale Ida. Lo stato di emergenza è stato dichiarato anche in New Jersey, dove il maltempo ha causato almeno un morto. New York, ha detto il sindaco de Blasio, “è colpito da un evento meteorologico storico”, con “allagamenti brutali” e “condizioni di pericolo” nelle strade. I video postati sui social media mostrano le stazioni della metropolitana e le strade allagate e diverse abitazioni invase dall’acqua.