Pioggia a Roma, disagi e traffico

La pioggia attesa ha causato traffico e ingorghi stradali a Roma, soprattutto nelle zone sud ed est della città.

Il tratto urbano della A24 e il raccordo anulare con gli svincoli tra Casilina e Anagnina sono stati particolarmente colpiti dai disagi iniziati fin dalle prime ore della mattina del 5 giugno.

Luceverde ha segnalato anche allagamenti e possibili rallentamenti a piazza del Lavoro, nella zona Eur, sulla Colombo, sulla Laurentina e sull’Ostiense.

A complicare la situazione, ci sono stati diversi incidenti stradali, tra cui tamponamenti in via Druso, all’altezza di piazza di Porta Metronia, e in via dell’Almone, all’altezza di via Appia Nuova.

Inoltre, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, a causa di un incidente avvenuto tra Ferentino e Anagni in direzione Roma, ci sono stati otto chilometri di coda.