Piovono calcinacci a Roma, ecco dove: chiusa la tangenziale

Piovono calcinacci e chiuso un tratto di tangenziale a Roma. Il traffico è letteralmente nel caos al Tiburtino, dove quest’oggi sono piovuti calcinacci.

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia locale ed è stata chiusa la nuova circonvallazione interna in anticipo rispetto a quanto programmato ma ovviamente in questo caso per causa di forze maggiore.

La caduta di calcinacci, in una mattinata davvero preoccupante per chi transitava sulla tangenziale est in direzione San Giovanni in via salaria, ha complicato non poco la viabilità: la strada sbarrata e congestionata.

Enormi problemi per automobilisti e non: sul posto per regolare la viabilità anche la polizia locale di Roma Capitale. il tratto della tangenziale est è stato interdetto come hanno spiegato gli addetti ai lavori fino alla A24.