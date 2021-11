Pir, Volpato (Banca Mediolanum): “Sono strumento efficiente per accumulare ricchezza”

La seconda giornata di Wobi 2021, il World Business Forum organizzato a Milano, vede tra i temi trattati i Pir (Piani Individuali di Risparmio). “La legge istitutiva dei Piani Individuali di Risparmio rappresenta la più grande opportunità per i risparmiatori italiani. – spiega Stefano Volpato, Direttore Commerciale di Banca Mediolanum – Sappiamo tutti che il risparmiatore italiano è leader mondiale nella capacità di accumulare ricchezza. Gli ultimi dati indicano nel 20% del reddito lordo la quota che i cittadini italiani accantonato per le loro esigenze future. Questa legge va nella direzione di rendere estremamente efficiente questo accantonamento. Ci viene data la possibilità di ottenere un vantaggio fiscale fino a 30 mila euro all’anno per un massimo di 150 mila euro in cinque anni”.

L’opportunità che i Pir offrono ai risparmiatori sono varie: “Prima di tutto il mercato di riferimento perché un prodotto per essere Pir Compliant deve investire il 30% nell’economia mondiale e il 70% in aziende italiane o con stabile organizzazione in Italia. – prosegue Volpato – Investire in un pir significa quindi investire nella più prodigiosa macchina capace di creare valore che è l’economia mondiale. Un secondo vantaggio sta nella normativa che fa in modo che venga diversificato il momento in cui entriamo nei mercati e questo è un elemento che genera sempre valore”.

La permanenza nei mercati rappresenta poi un altro elemento virtuoso dei Pir: “Il tempo medio di questo tipo di investimento si aggira intorno ai 15 anni e rimanere investiti per 15 anni dà sempre dei premi importantissimi. Infine va sottolineato il vantaggio fiscale, investire nei pir significa non avere alcun tipo di tassazione secondo i limiti imposti dalla normativa. Per questo i Pir sono uno strumento che obbliga il risparmiatore ad adottare comportamenti virtuosi e al tempo stesso risulta essere il più efficiente per accantonare ricchezza”.