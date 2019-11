Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, curiosità sul film con Johnny Depp e Keith Richards

Stasera 25 novembre Italia 1 proporrà in prima serata il terzo film della trilogia dei Pirati dei Caraibi, ‘Ai confini del mondo’. La pellicola vede ancora protagonisti la solita ciurma che ha reso celebre il franchise tanto che ancora oggi, a distanza di anni, è considerato un film cult dai tantissimi fan sparsi in tutto il mondo.

Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley e Geoffrey Rush vestiranno i panni dei pirati, che questa volta avranno il compito di salvare capitan Jack Sparrow rimasto intrappolato in un limbo di sabbia a cui lo ha costretto il perfido Davy Jones, nemico principale della pellicola. Per salvare il corpo e l’anima di Jacj Sparrow, interpretato ancora magistralmente da Johnny Depp, si uniranno al gruppo anche il capitano Barbossa e la sacerdotessa Tia Dalma, che a bordo della Perla Nera salperanno per un’altra incredibile avventura.

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, quante curiosità sulla pellicola

Il film, uscito per la prima volta nelle sale nel 2007, è stato accompagnato da diverse curiosità. Per sempio, vi sarete accorti guardando la pellicola che il padre di Jack, Capitan Teague Sparrow somiglia ad un volto conosciuto, lontano però da mondo del cinema. Ebbene, il padre di Jack Sparrow è… Keith Richards.

Il leggendario chitarrista dei Rolling Stones ha prestato il suo carisma alla pellicola targata Disney, che ha incassato la bellezza di 961.000.000 milioni di dollari, diventando il film più visto del 2007. Le altre incredibili curiosità in ordine sparso: le imponenti cascate dei confini del mondo sono in realtà le cascate del Niagara, mentre per riprodurre la Singapore dell’epoca gli scenografi si sono ispirati ad altre città asiatiche dello stesso periodo.

Gli incredibili effetti speciali sono stati resi possibili dalla tecnologia inventata da George Lucas, padre di Star Wars. Per la prima in tutta la trilogia, durante ‘Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo’ viene rivelato il nome di capitan Barbossa, Hector, inventato per scherzo da Johnny Depp.