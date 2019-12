Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, trama e cast del film in onda stasera su Italia 1

Capitan Jack Sparrow la sua ciurma tornano su Italia 1. Dopo Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo andato in onda lo scorso 25 novembre, la saga sui pirati più amata trona con il sequel Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, uscito nelle sale nel 2017, quindi 6 anni dopo il suo predecessore.

Il cast è composto dagli mmancabili Johnny Depp, Geoffrey Rush, Kevin McNally, Orlando Bloom e Keira Knightley, a cui si aggiungono Javier Bardem (Reso celebre, tra gli altri, da Non è un pese per vecchi), nel ruolo del capitano Armando Salazar, Brenton Thwaites nel ruolo di Henry Turner e Kaya Scodelario nel ruolo di Carina Smyth.

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, trama

Il film uscito nelle sale seguirà come sempre le imprese della ciurma più famosa della storia del cinema, a cui questa volta ci saranno aggiunte importanti. Come quella di Herny Turner, figlio di Will Turner. Il giovane ragazzo, dodicenne, sale a bordo dell’Olandese volante per riferire al padre di aver trovato il modo di spezzare la maledizione che lo lega alla nave.

Da lì partirà la sua avventura che lo porterà ai confini del mondo, fino ad un fazzoletto di mare in cui a causa di uno scontro tra navi sveglierà dall’oblio il terrificante capitano Salazar, che da quel momento partirà alla ricerca di Jack Sparrow.

Una caccia all’uomo che coinvolgerà tutti i pirati più temuti del mondo, tra cui, ovviamente, Barbossa, diventato il più ricco e temuto della terra. Un susseguirsi di colpi di scena e inseguimenti vari daranno vita ad film carico di adrenalina, capace come sempre di rendere la saga dei Pirati dei Caraibi una delle più apprezzate degli ultimi anni.