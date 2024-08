Pitbull ucciso a coltellate a Palermo

Un tragico episodio ha scosso Palermo, dove un pitbull è stato trovato morto a seguito di un’aggressione a coltellate. L’animale è stato rinvenuto senza vita nella notte tra domenica e lunedì nella zona del Foro Italico. La notizia è stata diffusa dall’assessore comunale al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, il quale ha espresso profonda indignazione e rabbia per l’accaduto. Ferrandelli ha condannato fermamente l’episodio, definendolo un atto inaccettabile e del tutto ingiustificabile. Ha sottolineato che, anche se il cane avesse mostrato segni di aggressività, la situazione avrebbe potuto essere gestita diversamente, intervenendo tempestivamente per portare l’animale in sicurezza presso le strutture veterinarie comunali, eliminando così ogni possibile pericolo.

Nonostante l’intervento immediato degli operatori del canile municipale, allertati dalla Polizia municipale su segnalazione della Polizia di Stato intervenuta sul posto, il pitbull non è sopravvissuto. L’animale, privo di microchip, è morto probabilmente all’istante a causa di una coltellata che ha perforato il costato destro, raggiungendo il polmone, come evidenziato dalla prima relazione del veterinario del canile di Palermo.

Ferrandelli ha assicurato che si sta lavorando per identificare il responsabile di questo atto brutale. Ha coinvolto il Comando della Polizia municipale, incaricandolo di collaborare con le indagini attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, nonché tramite interrogatori e sopralluoghi nella zona dell’accaduto.

L’assessore ha inoltre lanciato un appello ai cittadini affinché chiunque abbia informazioni utili si faccia avanti, contattando le autorità o le associazioni animaliste presenti sul territorio, per contribuire alle indagini. Ferrandelli ha ribadito l’impegno del Comune di Palermo nel difendere i diritti degli animali, sottolineando che la città non deve essere associata a tali atti di crudeltà e violenza.

