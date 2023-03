Più operai nei cantieri sulla A19 Palermo-Catania

(Adnkronos) – Più operai nei cantieri sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Da qualche giorni è notevolmente aumentato il numero di lavoratori lungo l’autostrada, che nei giorni è stata al centro di polemiche. Il Governatore siciliano Renato Schifani ha chiesto “con garbo istituzionale una figura commissariale per l’autostrada A19 Palermo-Catania”. “Ritengo che un commissario – aveva detto Schifani – senza necessità di poteri “modello Genova” perché si tratta di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia la figura che possa meglio vigilare sul rispetto dei tempi e sull’andamento dei lavori. Abbiamo necessità di accelerare e recuperare un gap che risale agli anni pregressi e risolvere un enorme problema che pesa come un macigno nel collegamento tra queste due aree metropolitane della Sicilia”. E a stretto giro di posta era arrivata la replica del ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini che ha aperto all’ipotesi di nominare un commissario per accelerare i cantieri lungo la A19, l’autostrada Palermo Catania. Salvini due giorni fa ha diramato una nota sul sito del Mit nella quale si dice “impegnato per accelerare i cantieri anche in Sicilia. Per questo in accordo con Regione e Anas, si sta ragionando sulla nomina di un commissario ad hoc per la A19”.

Sul miglioramento della rete viaria siciliana “abbiamo ingaggiato un confronto forte, ma corretto, con Anas che in merito all’autostrada Palermo-Catania ha cambiato il suo modo di porsi”, ha spiegato ancora il governatore siciliano, Renato Schifani che ha ricordato che “a giugno sarà formato un Accordo di programma con lo stanziamento di un miliardo di euro” per l’autostrada. Per i lavori “ci sarà un unico contraente che avrà la responsabilità anche dei tempi”. Nel frattempo sembra che ci sia stata una accelerazione nei lavori lungo l’autostrada.