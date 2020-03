Si aggravano le condizioni di salute di Placido Domingo, il tenore di fama mondiale che la setitmana scorsa ha contratto il coronavirus. In base a quanto riportato dalla Cnn, la stella dell’Opera ha visto complicarsi le sue condizioni, per cui è stato necessario ricoverarlo in ospedale in Messico.

Attualmente, la situazione di Domingo sarebbe grave, ma a quanto comunicato dalla Cnn l’artista starebbe comunque reagendo alle cure.