Platini arrestato, accuse di corruzione Mondiali in Qatar

L’accusa sarebbe di corruzione per l’assegnazione dei prossimi Mondiali al Qatar: l’ex presidente Uefa Michael Platini è stato arrestato pochi minuti fa nell’ambito dell’inchiesta che ha portato alla luce versamenti illeciti di ingenti somme di denaro da parte dello sceicco qatariota Mohamed bin Hammam tra il 2008 e il 2011 per assicurare al proprio paese l’assegnazione del Mondiale in programma nel 2022. Il Qatar è stato poi scelto come paese ospitante della coppa del Mondo, e nell’ambito di tale assegnazione Platini è stato arrestato.

Notizia in aggiornamento.